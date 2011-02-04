У Кременчуці вартість проїзду в маршрутах зросте до 2 грн.

У Кременчуці вартість проїзду в міських маршрутах з 10 лютого зросте на 14% або на 25 коп. - до 2 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні ухвалили члени міськвиконкому Кременчука.

«Проїзд в маршрутах подорожчає з 1,75 до 2 грн. Це відбудеться 10 лютого, після того, як ми опублікуємо ухвалене сьогодні рішення в газеті міськради», - сказав мер Кременчука Олег БАБАЄВ.

За його словами, водії просили збільшити тариф на проїзд до 2,50 грн., але мерія на такий крок не пішла.

«За два тижні ми переглянемо цей тариф для перевізників, які їздять через все місто. Не може бути за 2 грн. тариф для тих, хто їде 3 км. і 26 км. Тим, у кого великий маршрут, варто зробити диференційований тариф – залежно від дальності проїзду пасажир оплачуватиме його вартість», - сказав мер Кременчука.