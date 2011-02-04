Експерти: необхідно гармонізувати тарифи на перевезення вантажів між видами транспорту

Експерти вважають за необхідне гармонізувати в Україні тарифи на перевезення вантажів між видами транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час круглого столу на тему "Формування гармонійної транспортної системи України".

Зокрема, як відзначив незалежний експерт Дмитро ПІДТУРКІН, якщо за часів Радянського Союзу кожний вид транспорту мав свою нішу у загальному обсязі перевезень, то на даний момент ця система розбалансована. Зокрема, на сьогодні левова частка перевезень України припадає на залізницю, яка здійснює 73% внутрішнього вантажообороту і 89% транзиту (без урахування трубопроводів). Водночас річковий флот ледь покриває 1,5% у транзитних перевезеннях, не досягаючи навіть 1% внутрішніх.

Як відзначив заступник гендиректора «Укрзалізниці» Віктор ЧОРНИЙ, ряд вантажів, які раніше перевозив річковий флот, перейшов на залізницю. Це такі низьковартісні вантажі, як будівельні матеріали, вугілля, зерно. «Вони на даний час перевозяться за тарифами першого класу «Укрзалізниці», які приблизно на 30% нижчі за базовий рівень тарифів, і ці перевезення здійснюються на межі рентабельності, а щодо будівельних матеріалів, то з негативною рентабельністю на рівні 20-30%», - відзначив В.ЧОРНИЙ. За його словами, переплив тарифів стався у зв`язку з різницею у тарифах залізниці і річкового транспорту, вартість на послуги якого вища.

Водночас, високовартісні вантажі, за його словами, переходять на автомобільний транспорт, де тарифи нижчі.

«Враховуючи це, необхідно гармонізувати тарифи між видами транспорту. На «Укрзалізниці» необхідно проіндексувати тарифи на низьковартісні види вантажів, довівши їх до рентабельності, а високовартісні вантажі довести до рівня тарифів на автоперевезення», - відзначив В.ЧОРНИЙ.

За даними гендиректора АСК "Укррічфлот" Валентина КАСАПЧУКА, порти компанії недозавантажені. «У нас сьогодні надмірні потужності: наші порти завантажені на 15-20%. Таким чином, звичайно, з підвищенням залізничних тарифів - а їх відставання за деякими групами вантажів становить 20% - ми одержимо приплив вантажів», - відзначив він. За його словами, це, в першу чергу, стосується мінерально-будівельних вантажів, вугілля, рудної підгрупи вантажів і зерна.

У свою чергу проректор з науково-педагогічної роботи Державного економіко-технологічного університету транспорту Ніна КОЛЕСНІКОВА вважає, що на сьогодні низькі тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом не дають розвиватися іншим видам перевезень, які змушені конкурувати із залізницею. «Як тільки підвищаться залізничні тарифи, одразу тарифи водного транспорту стануть конкурентоспроможними. Тоді частина вантажів може бути перерозподілена на інші види транспорту», - відзначила вона.

За словами В.ЧОРНОГО, такий перерозподіл необхідний, оскільки залізничні перевезення активно зростають, і після планованого виходу наприкінці лютого на вантаження до 1 млн. тонн на добу, вже у березні п.р. «Укрзалізниця» може зіткнутися з проблемою нестачі вагонів, а особливо піввагонів. «Непогано було б частину вантажів переорієнтовувати на водний транспорт», - сказав він. В.ЧОРНИЙ також відзначив, що у разі затвердження наказу Мінінфраструктури щодо щомісячного підвищення залізничних тарифів на 2,2%, вони приблизно вирівняються з тарифами на річкові перевезення тільки до вересня 2011 р.