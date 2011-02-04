МАУ доставила сьогодні в Україну 340 українців із Єгипту

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» виконала сьогодні 2 рейси з Єгипту, доставивши загалом 340 українців.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар МАУ Євгенія САЦЬКА.

За її словами, сьогодні було виконано два рейси. Зокрема, рейс із Хургади до Києва на замовлення Міністерства з надзвичайних ситуацій України, на якому прибули 154 пасажири, й чартерний плановий рейс МАУ з Таби до Києва, на якому прибули 186 пасажирів.

Як повідомила Є.САЦЬКА, запланований на сьогодні рейс із Каїра перенесено на завтра, 5 лютого.

Нагадаємо, планувалося, що в п`ятницю, 4 лютого, авіакомпанія МАУ на запит Міністерства з надзвичайних ситуацій України виконає два спеціальні додаткові рейси до Києва - з Хургади і Каїра.

Загалом авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» протягом трьох днів - із 4 по 6 лютого поверне своїми рейсами з Єгипту в Україну до 2 тисяч громадян України. Таким чином, планується, що всі українські туристи, які перебувають наразі в Єгипті, повернуться.

Зокрема, в партнерстві з українськими туроператорами «Пегас Туристик» і «Корал Тревел», із п`ятниці по неділю авіакомпанія МАУ здійснить 8 польотів між курортними містами Єгипту та Україною.