Донецька залізниця перерахувала до Держбюджету 2 млрд. 814 млн. грн.

Донецька залізниця в 2010 році перерахувала до Державного бюджету і державних цільових фондів 2 млрд. 814 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДЗ.

Зокрема, перераховано 1 млрд. 228,6 млн. грн. ПДВ, до пенсійного фонду - 827 млн. грн, податку на прибуток - 267,600 млн. грн. і ін.

Згідно з повідомленням, сьогодні Донецька залізниця працює стабільно і виконує всі зобов`язання щодо відрахувань до Державного бюджету і цільових фондів, а також своєчасно здійснює виплати заробітної плати працівникам підприємства.

Основний дохід Донецька залізна одержує від перевезень вантажів, а збитки одержує від перевезень пасажирів у дальньому і приміському сполученнях.