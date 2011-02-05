Сомалійські пірати утримують у полоні 758 моряків

На сьогодні сомалійські пірати утримують у полоні 33 судна, на борту яких перебувають 758 моряків. Минулий, 2010 рік став рекордним за кількістю заручників - піратами було захоплено 1181 члена екіпажу суден.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це йшлося на засіданні з нагоди проголошення темою Світового морського дня у 2011 році "Піратство – оркеструючи реагування" у Міжнародній морській організації (IMO).

Світовий морський день визначає розстановку політичних акцентів діяльності Міжнародної морської організації на календарний рік. У засіданні брали участь Генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун, керівники організацій і програм ООН, представники об’єднань моряків та судновласників.

Від України участь у заході взяв Постійний представник України при ІМО, посол України у Великій Британії.

Відповідно до теми Світового морського дня, ІМО розраховує вжити всіх можливих політичних засобів для звільнення моряків, які утримуються у піратському полоні; переглянути вказівки щодо запобігання і протидії піратству; активізувати надання державами підтримки у направленні військово-морських сил до районів, небезпечних від нападів піратів.

Для України, яка є автором багатьох ініціатив у галузі боротьби з піратством і збройними пограбуваннями суден, визначена тема Світового морського дня надасть змогу посилити зусилля у активізації зусиль міжнародної спільноти для подолання піратства, передусім – поблизу узбережжя Сомалі, та сприяти вирішенню завдань соціального захисту моряків, які стали жертвами нападів піратів, та їхніх родин.