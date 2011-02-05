Завтра в Україні очікується мокрий сніг та дощ

Завтра вночі в Україні очікується невеликий мокрий сніг та дощ, у східній частині помірний мокрий сніг.

Вдень у західних та східних областях невеликий дощ, у Карпатах і Закарпатті помірні опади, на решті території без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, пориви 15-22 м/с, на високогір`ї Карпат 30-35 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 1-6° тепла, на півдні до 10° тепла; на високогір`ї Карпат вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

У Київській області у неділю вночі місцями очікується невеликий дощ, вдень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 1-6° тепла. У Києві температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5° тепла.