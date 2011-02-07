У результаті кібератаки може бути паралізована вся Німеччина

Міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр (Thomas de Maiziere) попередив про серйозну загрозу, пов`язану з кібератаками в інтернеті. Німецькі інтернет-сайти зазнають атак приблизно кожні 2-3 секунди "з боку приватних осіб, держав і будь-кого", заявив де Мезьєр в інтерв`ю газеті Welt.

За словами міністра, які наводить Deutsche Welle, німецька урядова мережа зазнає атак 4-5 разів на день. Є імовірність, що ці напади відбуваються за участю розвідслужб іноземних держав, хоча прямих доказів немає, зазначив де Мезьєр. Голова внутрішньополітичного відомства ФРН не виключив, що в результаті кібератаки може бути паралізована вся Німеччина, як це було, наприклад, в Естонії в 2007 році, коли в цій країні впродовж кількох днів не працювали банки, міністерства та структури, що відповідають за безпеку.

Томас де Мезьєр констатував, що повністю виключити такий сценарій для Німеччини не можна. За його словами, інтернет нині став критичною інфраструктурою і повинен постійно функціонувати так само, як, наприклад, електро- і водопостачання. Міністр повідомив, що у зв`язку з цим в Німеччині планується створити національний центр захисту від кібератак.