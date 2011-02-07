Парк Windrose поповнився двома новими Airbus-321

Парк повітряних суден авіакомпанії Windrose поповнився двома новими авіалайнерами Airbus-321 2005-го і 2006-го років випуску.

Як повідомили УНІАН в авіакомпанії, літаки взяті в операційний лізинг на 7 років за договором з португальською компанією.

Кількість крісел у літаках - 210, відстань між кріслами - 81см, максимальна висота польоту судів - 12 тис. м, дальність польоту - 5,6 тис. км.

Довідка УНІАН. Airbus 321 - середньомагістральний пасажирський літак, розроблений західноєвропейським консорціумом Airbus. Перший літак А-321-100 з двигуном V2500 виконав дебютний політ 11 березня 1993 року.

ТОВ «Авіаційна компанія «Роза Вітрів» (Windrose) заснована в 2003 році. Основним видом діяльності є організація і виконання чартерних, корпоративних, туристичних та VIP авіарейсів.