Запорізький аеропорт скоротив вантажоперевезення більш ніж в 4 рази

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Запоріжжя" в січні 2011 року скоротило вантажоперевезення в 4,1 рази, в порівнянні з січнем 2010 року.

Як повідомили УНІАН у керівництві підприємства, "протягом січня 2011 ДП" Міжнародний аеропорт Запоріжжя "було відправлено 9 тонн вантажів, що на 128 тонн, або в 4,1 рази менше показника за січень 2010 року, коли запорізьким аеропортом було оброблено 137 тонн вантажів".

Настільки значне скорочення вантажопотоку в керівництві аеропорту пояснюють тим, що протягом січня ц.р. підприємство фактично відправляло тільки багаж.

"Як таких, вантажів протягом січня 2011 року не відправлялося практично взагалі, як, втім, і в минулому році: 9 тонн" набралися "за рахунок багажу, який пасажири везли з собою, а, враховуючи те, що пасажиропотік у січні 2011 року , в порівнянні з січнем 2011 скоротився в 3 рази, зменшився й обсяг відправленого багажу ", - пояснили в керівництві ДП" Міжнародний аеропорт Запоріжжя ".