У Cумах роботу тролейбусів почали відслідковувати в режимі он-лайн

У Cумах комунальне підприємство «Електроавтотранс», вперше в Україні, ввело в експлуатацію диспетчерську систему GPS-моніторингу, за допомогою якої роботу тролейбусів почали відслідковувати в режимі он-лайн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Сумській міській раді, кожен тролейбус оснащений передавачем, завдяки чому в он-лайн режимі диспетчерська служба підприємства відстежує місцезнаходження машин на лінії, їх швидкість, пройдений ними кілометраж, дотримання розкладу руху та інші технічні параметри.

Отримані дані використовуються для автоматичного розрахунку робочого часу і заробітної плати водіїв.

Протягом двох місяців система працювала в тестовому режимі, паралельно проводилися бухгалтерські розрахунки.

За інформацією директора підприємства Віктора ЧАЛОГО, тестування успішно завершено і система почала роботу в повноцінному режимі.

«Ми бачимо в режимі реального часу, де знаходиться тролейбус, його швидкість, чи вчасно він проходить контрольні точки. Фіксуються всі технічні параметри, які потім дозволяють автоматично розрахувати заробітну плату», - розповів директор.

За його словами, це перший подібний досвід серед підприємств електроавтотранспорта в Україні.

Він переконаний, що наявність системи GPS-моніторингу, яка допоможе контролювати виконання перевізниками розкладу руху, має стати однією з умов на конкурсі з пасажирських перевезень.