У Сумах на придбання автобусів витратять понад 8,5 млн. грн.

У Сумах на розвиток міського пасажирського автотранспорту в 2011-2013 роках планується витратити понад 8,5 мільйона гривень.

Це передбачено Програмою розвитку міського пасажирського автотранспорту на 2011-2013 рр., яку схвалив виконавчий комітет міськради.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, на придбання автобусів та коригування схеми руху громадського транспорту протягом 2011-2013 рр. планується витратити 8,53 млн. грн.

Так, в 2011 р. заплановано витратити 2 млн. грн. на придбання 5 одиниць комунальних автобусів. У 2012 р. - 3 млн. грн. на придбання 7 автобусів і 0,03 млн. грн. - на коригування схеми руху громадського транспорту в місті.

У 2013 р. заплановано витратити 3,5 млн. грн. на придбання 8 комунальних автобусів.

Остаточно затвердити Програму розвитку міського пасажирського автотранспорту на 2011-2013 рр.. має Сумська міська рада, найближча сесія якої відбудеться 23 лютого.