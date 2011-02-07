АМК оштрафував «Суми-Авто» на 17 тис. грн.
12:11, 07 лютого 2011Транспорт/Звя'зок
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Сумське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України оштрафувало ЗАТ «Суми-Авто» на 17 тисяч гривень за зловживання монопольним становищем.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі тервідділення АМК.
Як встановлено, ЗАТ стягувало економічно необгрунтовану ціну за послуги з обслуговування автомобілів Chery, Chevrolet, Lanos, Opel і Sens в період гарантійної експлуатації. Зокрема, підприємство не дотрималося порядку розрахунку та розподілу витрат, пов'язаних з наданням цих послуг.
Такі дії товариства призвели до ущемлення інтересів споживачів. Відділення зобов'язало відповідача припинити порушення та сплатити штраф у розмірі 17 тис. грн. до Державного бюджету.
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