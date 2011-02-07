Могильов рекомендує скаржитися на співробітника ДАІ за зупинки без причини
13:01, 07 лютого 2011Транспорт/Звя'зок
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Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ рекомендує громадянам повідомляти на телефони довіри про випадки, якщо співробітник ДАІ зупиняє транспортний засіб і не інформує про причину зупинки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на брифінгу в Києві за результатами проведеної наради з керівниками підрозділів ДАІ щодо дотримання законності під час несення служби.
«Якщо співробітник ДАІ зупинив і не вказав причину зупинки, він діє з порушенням інструкції. І на нього треба скаржитися», - сказав міністр.
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