Могильов рекомендує скаржитися на співробітника ДАІ за зупинки без причини

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ рекомендує громадянам повідомляти на телефони довіри про випадки, якщо співробітник ДАІ зупиняє транспортний засіб і не інформує про причину зупинки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на брифінгу в Києві за результатами проведеної наради з керівниками підрозділів ДАІ щодо дотримання законності під час несення служби.

«Якщо співробітник ДАІ зупинив і не вказав причину зупинки, він діє з порушенням інструкції. І на нього треба скаржитися», - сказав міністр.

