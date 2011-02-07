Урядовий портал перебудують за принципом єдиного вікна

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Державному агентству з питань науки, інновацій та інформації України разом з іншими органами виконавчої влади (Держспецзв’язок, Держкомтелерадіо) підготувати пропозиції щодо розробки концептуального проекту Урядового порталу, який би відповідав сучасному світовому рівню.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомінформнауки.

Проект має визначити цілі й ключові завдання порталу, його основні характеристики та функціональність, архітектуру та порядок адміністрування, спрогнозувати результати впровадження.

Портал буде побудовано за принципом єдиного вікна, де як окремі громадяни, так і підприємці, зможуть легко та швидко скористатися послугами адміністративної процедури в режимі он-лайн, мати електронний доступ до адміністративних формулярів, зможуть скористатися послугами подачі електронних файлів і он-лайн отримання формулярів цілодобово 7 днів на тиждень.

Урядовий портал також забезпечить оперативний доступ до відкритої інформації, яка знаходиться у відомчих інформаційних системах, публікацію відомостей про державні послуги, які надаються, та умови їх отримання, публікацію бланків форм, анкет, заяв, довідкових і методичних рекомендацій щодо їх заповнення, доступних роз'яснень для непідготовленої категорії громадян тощо.

Урядовий портал буде розроблено відповідно до вимог чинного законодавства із забезпечення доступу до інформації про діяльність органів влади.

«Це дозволить забезпечувати можливість інтеграції з уже існуючими інформаційними системами й визначати єдиний стандарт інформаційного наповнення та інтерфейс взаємодії з користувачами», - йдеться в повідомленні прес-служби Держкомінформнауки.

