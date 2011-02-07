Набули чинності нові такси за трафік на ринку інтерконнекту

Набули чинності нові розрахункові такси за пропуск трафіку для операторів телекомунікацій - монополістів на ринку інтерконнекту.

Про це йдеться в зареєстрованому Міністерством юстиції 31 січня 2011 за № 138/18876 рішенні Національної комісії з питань регулювання зв'язку (НКРЗ) (№ 600 від 23 грудня 2010 р.) «Про затвердження розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів , які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій», оприлюдненому на сайті Верховної Ради.

Згідно з цим рішенням, оператори телекомунікацій, які визнані розпорядженням АМК від 25.05.2009 р. № 179-р такими, що займають монопольне (домінуюче) становище на відповідних ринках завершення з'єднань (інтерконнекту) на мережах рухомого та фіксованого телефонного зв'язку, повинні перейти на нові регульовані НКРЗ тарифи інтерконекту.