Могильов доручив встановити багатоканальні «телефони довіри» ДАІ

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ доручив керівникам регіональних підрозділів Державтоінспекції встановити багатоканальні «телефони довіри».

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на брифінгу в Києві за результатами проведеної наради з керівниками підрозділів ДАІ щодо дотримання законності під час несення служби.

За словами А.МОГИЛЬОВА, телефони довіри існують і сьогодні, проте, як показує досвід, людям на них дуже складно додзвонитися, оскільки телефонні номери завжди зайняті.

«Тому я поставив завдання всім керівникам, щоб усі телефони довіри були багатоканальними, а інформація на них записувалася», - сказав міністр, додавши при цьому, що також вважає необхідним, щоб у підрозділах ДАІ були встановлені мобільні телефони, на які люди могли б відправляти СМС-повідомлення про порушення з боку співробітників ДАІ. І ця інформація щоб також зберігалася.