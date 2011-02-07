Могильов доручив ДАІ посилити боротьбу з порушниками-«мажорами»
13:33, 07 лютого 2011Транспорт/Звя'зок
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Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ доручив Державтоінспекції посилити боротьбу з порушниками-«мажорами».
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на брифінгу в Києві за результатами наради з керівниками підрозділів ДАІ щодо дотримання законності під час несення служби.
«Я давав команди раніше, і дав сьогодні зокрема, щоб у нас ось цих мажорних номерів, мажорних візиток не було. Якщо хтось пред'являє їх, то з цією людиною треба ретельно розбиратися, звідки вони у неї», - сказав А.МОГИЛЬОВ, додавши при цьому, що особисто він власних візиток не має, а тому вони ні в кого іншого опинитися не можуть як «пом'якшувальний чинник».
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