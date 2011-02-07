У Дніпропетровську проїзд в електротранспорті подорожчає

У Дніпропетровську плата за проїзд в електротранспорті зросте на 50% - до 1,5 грн. за одну поїздку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив директор комунального підприємства «Дніпропетровський електротранспорт» Володимир ЛЕГКИЙ.

За його словами, підприємство надало свої розрахунки нових тарифів для узгодження в Кабінет міністрів України і Дніпропетровську міськраду.

«Підвищення ціни на проїзд - крок вимушений. З 1 лютого 2010 р. на 30% підвищилися ціни на електрику. Вартість електроенергії складає 20% у структурі собівартості проїзду», - пояснив. В. ЛЕГКИЙ.

Нагадаємо, що Дніпропетровська міськрада виділила 45,8 млн. грн. на розвиток електротранспорту в 2011 р., в тому числі на ремонт трамвайних шляхів, ремонт тролейбусів та обладнання зупинок для людей з обмеженими фізичними можливостями.