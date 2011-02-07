Могильов за відміну довіреностей на управління транспортними засобами

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ виступає за відміну довіреностей на управління транспортними засобами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві за результатами наради з керівниками підрозділів ДАІ з питань дотримання законності під час несення служби.

«Я прихильник того, щоб відмінити всі довіреності», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

При цьому він пояснив, що альтернативним може стати варіант звернення власника транспортного засобу із заявою в ДАІ, в якій буде вказано, хто крім нього може управляти його транспортним засобом.

За словами міністра, таку заяву людина може принести особисто в ДАІ або, нотаріально завіривши, відіслати її поштою, а співробітники ДАІ впродовж доби повинні будуть занести дані, вказані в заяві, до бази даних.

На думку А.МОГИЛЬОВА, це значно полегшить оформлення документів, і у разі потреби будь-який співробітник ДАІ зможе впродовж декількох хвилин перевірити по базі, чи на законних підставах та або інша людина управляє транспортним засобом, що належить іншій.

«Напевно, це буде правильно. Я думаю, це один із способів вирішення проблеми. Такий варіант можливий. Можна пропонувати й інші», - сказав міністр.

Також він зазначив, що, згідно з підписаними домовленостями між Україною і Євросоюзом, необхідно врегулювати питання максимального терміну дії посвідчення водія. За словами А.МОГИЛЬОВА, в більшості країн Євросоюзу такий термін обмежується 10 роками. «У нас же це може бути і 5 років, і 10, і 15, і 20. Це треба вирішувати», - сказав міністр.