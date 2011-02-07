КМДА поки що не планує піднімати ціни на проїзд у міському транспорті

Голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ заявив, що поки що столична влада не планує піднімати ціни на проїзд у міському пасажирському транспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні журналістам.

Так, на запитання, чи буде у зв’язку зі зростанням ціни на електроенергію піднято тариф на проїзд у міському елекетротранспорті, голова КМДА відповів: “Ми порахували - це на даний час серйозні додаткові видатки і “Київпастрансу”, і Київського метрополітену. Але, враховуючи ситуацію, яка в нас є сьогодні в інших галузях - у ЖКГ, і на жаль, на ринку продуктових товарів, - то, безумовно, ми зробимо все, щоб стримати цей процес”.

Водночас О.ПОПОВ повідомив, що у бюджеті міста немає коштів на покриття видатків цих комунальних підпримєств, тому все залежатиме від можливостей “Київпастрансу” і метрополітену.

“Відверто вам скажу: це буде за рахунок фінансової, економічної ситуації цих підпримєств. Тому що надати певну фінансову допомогу, а вона значна: по одному підприємству 60 млн., по іншому трошки менше, просто об’єктивно в нас таких ресурсів немає. Тому, на жаль, доведеться цим колективам брати на себе ці об’єктивні реалії. І таким чином ми забезпечимо стабільність. Ми не будемо піднімати тарифи найближчим часом на ці послуги”, - заявив О.ПОПОВ.