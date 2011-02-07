«АероСвіт» з 1 березня відкриє рейси з «Борисполя» до Лондона і Кракова

З 1 березня 2011 року компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» відкриває повітряне сполучення на напрямках Київ (аеропорт «Бориспіль») – Лондон («Гетвік») і Київ – Краків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі авіакомпанії, на етапі освоєння маршруту «АероСвіт» виконуватиме в лондонський аеропорт 5 польотів на тиждень – у понеділок, середу, п`ятницю, суботу і неділю.

Крім того, 4 рази на тиждень – у понеділок, вівторок, четвер і п`ятницю – здійснюватимуться рейси Київ – Краків.

Нагадаємо, до цього з українських компаній польоти до Великобританії здійснювала тільки авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України».

«АероСвіт» понад 10 років працює на лінії Київ – Варшава, зараз рейси між столицями України і Польщі авіакомпанія виконує щодня. Раніше «АероСвіт» планував відкрити рейси Київ – Краків з 1 листопада 2010 року.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії", створена в 1994 році, є найбільшим українським авіаперевізником. «АероСвіт» обслуговує понад 70 міжнародних регулярних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних.