Мінінфраструктури ініціює спрощення оформлення та обробки транзиту в портах

Міністерство інфраструктури України ініціює спрощення оформлення та обробки транзитних вантажів у морських портах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, для залучення додаткових обсягів транзитних вантажів фахівцями Державної служби морського і річкового транспорту (Укрморрічфлот) був розроблений проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення оформлення транзитних вантажів", який виноситься на публічне громадське обговорення.

Зокрема, документом передбачено поширення дії Закону «Про транзит вантажів» на перевезення небезпечних вантажів, встановлення для товарів, які переміщуються в контейнерах, рівня проведення різних видів контролю і поширення у вітчизняних контейнерних портах системи «трансшипмент».

Як зазначають у міністерстві, без внесення відповідних змін до законодавчих нормативно-правових актів неможливо залучити додаткові обсяги транзитних вантажів, що проходять через територію України різними видами транспорту.

Нагадаємо, в 2010 році за ініціативою Мінтрансзв’язку та Одеського порту в ОМТП запроваджена система трансшипменту - коли вантажі в контейнерах не виходять за межі одного пункту пропуску, яким є територія морського порту. Крім того, митне оформлення проходить без представлення вантажної митної декларації і без застосування заходів гарантування доставки. На кінець року Одеським портом у такому режимі було оброблено понад 1000 контейнерів.