Lufthansa в 2010 р. збільшила пасажиропотік до 90 млн. пасажирів

Загальна кількість пасажирів, перевезених авіакомпаніями Lufthansa Group за 2010 р., склала 90,2 мільйонів осіб, що на 17,2% більше 2009 р. Про це УНІАН повідомили в представництві компанії в СНД.

Згідно з повідомленням, загальне завантаження зросло на 12,1%. Коефіцієнт завантаження пасажирських крісел зріс на 1,4%.

Як відзначають у представництві, кількість пасажирів збільшилася у всіх регіонах, але найбільше зростання спостерігалося на Близькому Сході і в Африці.

В Україні кількість перевезених пасажирів авіакомпанією в грудні перевищила 200 тис. осіб, що на 40% більше в порівнянні з 2009 р.

Довідка УНІАН. Deutsche Lufthansa AG – найбільша німецька авіакомпанія, національний авіаперевізник Німеччини.

3 вересня 2009 року у Відні авіакомпанія Lufthansa підписала з австрійським державним холдингом ОIAG договір про поглинання Austrian Airlines. В результаті група Lufthansa стала найбільшою авіакомпанією Європи.

До групи Lufthansa входять авіакомпанії Lufthansa, Austrian Airlines, bmi, SWISS, Germanwings, Brussels Airlines та ін.