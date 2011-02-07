Біля берегів Грузії затонуло українське судно “Григорій Петровський”, екіпаж у складі семи осіб не постраждав.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За повідомленням консульського агентства України в Батумі, в ніч на 7 лютого цього року поблизу порту м. Поті (Грузія) під час шторму отримало пробоїну та затонуло судно під українським прапором “Григорій Петровський”.

Члени екіпажу, до складу якого входять сім громадяни України, не постраждали. Екіпажу надано необхідну допомогу та розміщено у готелі м. Поті.

На місце аварії має прибути представник компанії-судновласника.

Справа перебуває на контролі департаменту консульської служби МЗС України.

Як уточнили в Міністерство інфраструктури, на час аварії судно перебувало в регістрі судноплавства України, проте перебувало у власності приватної компанії.

У міністерстві підтвердили той факт, що всі члени екіпажу судна були врятовані.

За даними міністерства, з 1968 по 1998 рр. це судно плавало під українським прапором і перебувало у віданні «Укрморрічфлоту», потім після продажу, до 2010 року, судно плавало під камбоджійським прапором, знову змінило приватного власника і з 2010 року знову плавало під українським прапором.