Рівень аварійності на транспорті зменшився на чверть

За оперативними даними, за січень 2011 р. рівень аварійності в транспортно-дорожньому комплексі України зменшився на 27%: протягом місяця відбулося 73 аварійних події проти 100 за січень 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури.

При цьому кількість травмованих зменшилося на 41% - з 48 до 28 осіб.

Згідно з повідомленням міністерства, рівень безпеки підвищився на всіх видах транспорту. Зокрема, в порівнянні з січнем 2010 року, на автомобільному транспорті загального призначення кількість аварійних подій зменшилася на 37,5%, на відомчому автомобільному транспорті Мінінфраструктури - на 60%. На залізничному транспорті аварійність зменшилася на 15,8%, на морському і річковому транспорті - на 25%, на авіаційному - на 20%.

Як відзначають в міністерстві, реалізовані заходи щодо безпеки дозволили мінімізувати кількість ДТП на залізничних переїздах. Зокрема, якщо на залізничних переїздах України в січні 2010 року відбулося 16 дорожньо-транспортних подій, в яких 8 осіб було травмовано, то в січні поточного року - тільки 2 дорожньо-транспортні події без потерпілих.