У Великобританії складають надзвуковий автомобіль

У Великобританії офіційно почалася збірка надзвукового автомобіля Bloodhound, розробники якого стверджують, що їхній транспортний засіб буде здатний розвинути швидкість до 1,6 тис. кілометрів на годину, передає Бі-Бі-Сі.

"Ми сподіваємося, що випробуємо машину у Великобританії в кінці 2011 або на початку 2012 року", - сказав минулого року на авіасалоні у Фарнборо головний інженер проекту Марк ЧЕПМАН.

Якщо випробування пройдуть нормально, Bloodhound буде доставлена до Південної Африки, де на місці одного з висохлих озер робитимуться спроби побити світовий рекорд швидкості на суші.

Для того, щоб зробити це, машина повинна буде розвинути швидкість понад 1228 кілометрів на годину – таку швидкість продемонстрував надзвуковий автомобіль Thrust в 1997 році.