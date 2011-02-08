Кабмін виділив 20 млн. грн. на будівництво метро в Дніпропетровську

Кабінет міністрів ухвалив рішення профінансувати будівництво Дніпропетровського метрополітену в 2011 році на суму 20 млн. грн. за рахунок коштів за програмою “Державні капітальні витрати, що розподіляються Кабінетом міністрів України”.

Відповідна ухвала (№55 від 31 січня 2011 р.) розміщена на сайті уряду.

Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство фінансів. Одержувачем є Державне підприємство “Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену”.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня 2010 р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що в 2011 р. на будівництво метро в Дніпропетровську з Держбюджету планується виділити 250 млн. грн.