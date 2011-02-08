МЗС: до 13 лютого з Єгипту в Україну мають повернутися усі туристи

У Міністерстві закордонних справ України зазначають, що до 13 лютого з Єгипту на Батьківщину мають повернутися усі українські туристи

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

“За нашими підрахунками, до 13 лютого з Єгипту в Україну мають повернутися всі туристи”, - сказав він.

За його інформацією, станом на 8 лютого, за даними туристичних операторів, у Єгипті на відпочинку залишаються близько тисячі українців.

О.ДИКУСАРОВ зауважив, що чартерні літаки відлітають до Єгипту порожніми.

Посольство України у Єгипті продовжує реєструвати звернення громадян України щодо евакуації, за результатами опрацювання яких прийматиметься рішення стосовно доцільності організації чергового авіарейсу до Єгипту з метою евакуації українських громадян.

Водночас, О.ДИКУСАРОВ відзначив, що у зв’язку з певною стабілізацією ситуації у Єгипті кількість звернень українських громадян помітно знизилася. Зокрема, у Єгипті почали працювати банківські установи.

Говорячи про ситуацію у Тунісі, О.ДИКУСАРОВ відзначив, що протягом останніх днів до Посольства України в Тунісі не надходило звернень від українських громадян, які тимчасово перебувають або постійно проживають у тій країні, з проханням про допомогу. За наявною у МЗС інформацією, серед постраждалих під час безладів громадян України немає.