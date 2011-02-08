Українські авіакомпанії збільшили перевезення пасажирів на 34,5%

За оперативними даними, за перший місяць 2011 українські авіакомпанії перевезли 432,2 тис. чоловік, що на 34,5% перевищує показник січня минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури Україні.

Згідно з повідомленням, зростання спостерігається як на міжнародних лініях (на 36,6%), так і на внутрішніх (на 22,1%).

Крім того, в січні 2011 року порівняно з аналогічним періодом минулого року на 23,5% збільшився загальний пасажиропотік через аеропорти, який склав 703,4 тис. чоловік. Також на 20,8% збільшилися поштовантажопотоки - до 2,9 тис. тонн.

Нагадаємо, протягом 2010 року послугами 32 українських авіакомпаній скористалися 6 млн. 106 тис. 500 чоловік, темп зростання порівняно з 2009 роком склав 19%.