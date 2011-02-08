Морські порти України збільшили переробку вантажів на 10,5%

За оперативними даними Держслужби морського і річкового транспорту, у січні 2011 року в 18 морських торгових портах було оброблено 9,3 млн. тонн вантажів, що на 10,5% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури Україні.

Згідно з повідомленням, при цьому обсяг переробки транзитних вантажів зріс на 60% - до 3,8 млн. тонн. За оцінками фахівців галузі, надалі загальний показник переробки буде продовжувати рости.

За даними міністерства, за підсумками січня 2011 лідерами зі зростання обсягів переробки вантажів стали Бердянський (оброблено на 158% більше вантажів, ніж у січні 2010 року), Севастопольський (+130%) і Миколаївський (+35%) порти.

Крім того, серед лідерів з обробки транзитних вантажів Миколаївський порт (оброблено на 235% більше вантажів, ніж у січні 2010 року), Керченський порт (+88%) і порт «Південний» (+83%).

Нагадаємо, основними вантажами, які переробляються в українських морських портах, є руда, зерно, метали, вугілля, нафта і нафтопродукти.

Як повідомляв УНІАН, морські порти України в 2010 році переробили понад 107,6 млн. тонн вантажів, що на 2 млн. тонн менше попереднього року. Протягом 2010 року було експортовано 61 млн. 681 тис. тонн вантажів, імпортовано - 10 млн. 521 тис. тонн. Загальний обсяг транзиту склав 33 млн. 92 тис. тонн, каботажу - 2 млн. 134 тис. тонн.