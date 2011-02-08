Миколаївський порт у січні збільшив вантажоперевалку на 35%

Миколаївський морський торговий порт в січні 2011 року збільшив перевалку вантажів на 35% в порівнянні з січнем 2010 року - до 565 тис. тонн. Про це УНІАН повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, зокрема, перевалка транзитних вантажів зросла в 2,35 рази - до 282 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Миколаївський морський торговий порт (ММТП) за 2009 рік переробив 8 млн. 6 тис. 700 тонн вантажів. У структурі вантажообігу ММТП переважали зернові та олійні культури.