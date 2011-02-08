Іллічівський морпорт скоротив вантажоперевалку до 1,2 млн. тонн

У січні 2011 року загальна переробка вантажів в ДП «Іллічівський морський торговий порт» (ІМТП) склала 1 млн. 224 тис. тонн, що на 16,7% менше, ніж у січні 2009 року.

Про це повідомляється на сайті порту.

Згідно з повідомленням, перевалка автотехніки зросла у 6 разів, вантажів поромної переправи - на 52%, чавуну в чушках - на 78%, олії - на 64%, шроту - на 172%.

Обсяги переробки контейнерів в одиницях в січні 2011 року, порівняно з січнем 2010 року, збільшилися на 0,3% і склали 21 тис. 533 TEU.

Як повідомляв УНІАН, вантажообіг ІМТП у січні 2010 року склав 1,469 млн. тонн, що на 20,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За підсумками 2010 року загальний обсяг перероблених вантажів в Іллічівському морському торговому порту склав 15 млн. 055 тис. тонн, що на 7,6% менше 2009 року, коли було перевалено 16 млн. 287 тис. тонн. За підсумками 2010 року обсяг переробки контейнерів збільшився на 11,7% - до 301,5 тис. TEU.