Експерт: Більшість пробок у Києві виникає через непродумані транспортні розв'язки

Більшість пробок у Києві виникає через непродумані транспортні розв`язки в певних місцях.

Про це розповів аналітик сервісу «Яндекс.Пробки» Леонід МЄДНІКОВ на зустрічі з журналістами.

Він нагадав, що «Яндекс.Пробки» показують користувачам картину завантаженості доріг у режимі реального часу. Для цього сервіс збирає з різних джерел дані про завантаженість вулиць, аналізує їх і відображає на сайті «Яндекс.Карти». Ці дані дозволили узагальнити ситуацію, зокрема по столиці України.

Так, сервіс виявив декілька десятків «вузьких» місць у дорожній системі Києва.

«Пробки виникають із самих різних причин - через звуження траси, складні розв`язки і перехрестя, де зливаються декілька потоків машин, паркування автомобілів уздовж траси, погано налаштовані світлофори тощо. Саме з таких ділянок починаються пробки в години пік - через те, що на них падає швидкість автомобілів. Такі місця ще називають «темно-зеленими шийками», - зазначив аналітик сервісу.

Л.МЄДНІКОВ розповів, що у ранкові й вечірні години пік списки актуальних вузьких місць розрізняються - вранці основний потік машин рухається в центр міста, на правий берег, а ввечері - з центру, на лівий берег. Бувають і винятки - в Києві є дві шийки, однаково актуальні вранці й увечері: це перехрестя на Поштовій площі та перетин Чоколівського бульвару та вулиці Ушинського.

За його словами, найнеприємніше вузьке місце в ранкову годину пік - це перехрестя на Поштовій площі. Кожен водій втрачає тут у середньому 17 хвилин, а в невдалі дні тут можна втратити й більше ніж півгодини. Раніше до таких місць належала й Московська площа, але після реконструкції проблему вдалося вирішити.

Аналітик зазначив, що у вечірню годину пік (із 18:00 до 21:00) найбільше часу водії втрачають у розв`язці на Видубичах, перед Південним мостом. У середньому - 20 хвилин.

За словами Л.МЄДНІКОВА, пікова завантаженість у Києві спостерігається вранці о дев`ятій ранку й увечері о 18.50. Також сервіс показав, що о шостій ранку столиця ще не прокидається, а о дванадцятій годині ночі – не засинає. За словами Л.МЄДНІКОВА, Київ «засинає» лише о третій годині ночі.

Мінімальна завантаженість автомобільного транспорту на київських дорогах спостерігається в буденні дні з 10.20 ранку до 11.00.

Також сервіс узагальнив аналітичні дані із завантаженості київських доріг по днях тижня й місяцях (на прикладі минулого року). Так, із будніх днів найменше завантаженим є понеділок. Субота іноді за завантаженістю наздоганяє перший день тижня. Найменше завантаженим, зазначив Л.МЄДНІКОВ, традиційно є неділя. «Найзавантаженішими» місяцями в році, є січень і лютий, а найменше машин на дорогах Києва в серпні.

Менеджер сервісу «Яндекс.Пробки» Євген ГРЕБЕННІКОВ висловив надію, що дослідження, проведене його командою, дасть можливість владі звернути увагу на проблемні зони столиці. При цьому він розповів, що один із московських користувачів послуги «Яндекс.Карти» написав у блозі: «в московських пробках можна познайомитися, одружитися й народити дитину». «Сподіваюся, у нас такого не буде», - сказав Є.ГРЕБЕННІКОВ.