Мінінфраструктури має намір встановити єдині вимоги до техогляду транспорту

Міністерство інфраструктури України розробило єдину форму і єдині вимоги до перевірки технічного стану автотранспорту і форму протоколу здійснення такої перевірки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, відповідний проект наказу міністерства «Про затвердження Зразка протоколу перевірки технічного стану колісного транспортного засобу під час державного технічного огляду» узгодив Державний комітет України з питань регуляторної політики і підприємництва.

Протоколом встановлені мінімальні обсяги перевірки технічного стану автотранспортних засобів для всіх категорій і призначень. Як відзначають в міністерстві, встановлення єдиного для всіх форми протоколу дозволяє точно і однозначно трактувати результати техогляду, створює умови для механізованої обробки результатів перевірки технічного стану, одержаних під час державного технічного огляду. Крім того, такий підхід створить однакове конкурентне середовище для підприємств автосервісу, що надають послуги з перевірки технічного стану транспортних засобів, дозволить контролювати їх діяльність шляхом аналізу протоколів, без будь-якого втручання в господарську діяльність.

Як відзначають в міністерстві, обсяги перевірки транспортних засобів, визначені в Протоколі, повністю відповідають вимогам Директиви Європейського парламенту і Ради ЄС 2009/40/ЕС від 06 травня 2009 року з перевірки технічного стану колісних транспортних засобів та їх причепів на придатність до експлуатації на дорогах.