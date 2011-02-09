У Тернополі продовжують страйкувати приватні перевізники, які незгодні з умовами конкурсу на обслуговування маршрутів міста, що має відбутися 28 лютого.

Як повідомив кореспондента УНІАН голова «Спілки перевізників та власників автобусів Тернопільщини» Віктор НАМАКА, сьогодні на маршрути не вийшли 80 автобусів (щодня у Тернополі на маршрути виходить 203 автобуси – УНІАН).

«Поставити, як учора, символічно кілька автобусів біля мерії нам не вдалося, наряд ДАІ сказав, що нам небажано тут стояти і, мовляв, нас не пропустять, щоб не ускладнювати рух на дорозі біля міської ради. А нам не принципово, де стояти, наші автобуси зараз розташовані вздовж дамби та вул. Київської. Головне – щоб нас почули і побачили, що є проблема», – сказав В.НАМАКА.

За його словами, під час чергової зустрічі представники влади запевнили перевізників, що невдовзі нададуть дозвіл на підвищення тарифів на перевезення до 2 грн.

«Але нас це турбує меншою мірою. Головна наша вимога – зробити рівноцінними об’єкти конкурсу, а обговорення саме цього питання влада уникає. Нам так і не пояснили, чому в одному із семи об’єктів конкурсу зібрано половину маршрутів міста, причому усі – найрентабельніші», – зауважив В.НАМАКА.

Він додав, що перевізники хочуть якнайшвидше отримати відповідь на свої вимоги, оскільки 11 лютого завершується термін подачі документів на конкурс.

«Ми уже звернулися з приводу нерівноцінного формування об’єктів конкурсу в прокуратуру, наскільки мені відомо, сьогодні начальника міського управління транспорту туди вже викликали для дачі пояснень. Але загалом прокуратура для надання нам відповіді має 30 днів. Ми б хотіли, щоб це питання вирішилося якнайшвидше, аби потім не довелося оскаржувати результати конкурсу у суді, як це було зроблено з результатами конкурсу, що відбувся наприкінці 2010 року», – наголосив В.НАМАКА.

За його словами, сьогодні представники перевізників мають намір зустрітися з керівництвом облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого у Тернополі третина автобусів, що належить приватним перевізникам, не вийшла на маршрути у зв’язку з акцією протесту. Перевізники у такий спосіб намагаються привернути увагу до нерівних, як вони стверджують, умов конкурсу на обслуговування маршрутів у Тернополі, який відбудеться 28 лютого. Голова «Спілки перевізників та власників автобусів Тернопільщини» Сергій НАМАКА підкреслив, що один з семи об’єктів конкурсу включає у себе найвигідніші маршрути, при цьому для того, щоб претендувати на цей об’єкт міська рада вимагає від перевізника мати 96 автобусів. Водночас автопарки місцевих перевізників не перевищують 15 автобусів.

Перевізники також стверджують, що керівництво управління транспорту спонукає їх надати свої автобуси в оренду КП «Міськавтотранс» на невигідних умовах.

У свою чергу, начальник міського управління транспорту Ігор МЕДИНСЬКИЙ дав зрозуміти, що міська рада не планує змінювати умови конкурсу для перевізників.

«Один з об’єктів ми спеціально укрупнили, щоб потім була можливість з когось одного питати за якість послуг. І перевізникам залишається об’єднатися. Ми не вимагаємо об’єднуватися на базі комунального підприємства, це неправда. Просто пропонували, що якщо ви не в змозі об’єднатися між собою, то це можна зробити, зокрема і на базі КП «Міськавтотранс», – сказав І.МЕДИНСЬКИЙ.