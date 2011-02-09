Для чиновників АП та ДУС закупили автомобілі економ-класу

Для чиновників Адміністрації Президента України та Державного управління справами, які користуються службовим транспортом, закупили автомобілі економ-класу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у грудні 2010 року державною організацією «Автобаза Державного управління справами» були придбані легкові автомобілі Skoda.

“Вибір для закупівлі саме цієї марки автомобілів продиктований насамперед необхідністю максимально зменшити навантаження на бюджет, адже Skoda - машини економ-класу, що максимально відповідають критеріям відповідності ціни та якості, вартості технічного обслуговування тощо.

За умов, коли в державі, що поступово вибирається з кризи, кожна гривня – на особливому рахунку і має витрачатися лише на найнеобхідніше, цей крок є цілком закономірним. Таким, що загалом дозволить зекономити чималі кошти”, - пояснили у прес-службі.

Стосовно автомобілів вищого класу, що вивільнятимуться у результаті закупівлі та введення в експлуатацію вищезазначеної нової техніки, то вони використовуватимуться для обслуговування делегацій різного рівня. А після того як вичерпають свій ресурс, будуть списані у встановленому порядку, повідомили у прес-службі Президента, додавши, що реалізація цієї техніки на аукціонах чинним законодавством не передбачена.

У прес-службі глави держави також зазначили, що рішення про закупівлю нових автомобілів приймалося з урахуванням фізичного та морального старіння значної частини наявної техніки.

Крім того, технічне обслуговування автомобілів з пробігом у 300 тисяч і більше кілометрів є дуже витратним з точки зору економії бюджетних коштів.

“Таким чином, чиновники Адміністрації Президента та Державного управління справами, які користуються службовим транспортом, тепер будуть їздити на автомобілях економ-класу. Чиновники мають право користуватися в службових цілях і власним автотранспортом”, - наголосили у прес-службі.