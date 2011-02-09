У складі екіпажу захопленого піратами судна Beluga Nomination є один українець.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це 8 лютого на прес-конференції повідомило керівництво німецької компанії Beluga Shipping GmbH – власника захопленого сомалійськими піратами судна MV Beluga Nomination.

У ході прес-конференції представники компанії-власника підтвердили, що напад піратів на судно стався 22 січня ц.р. Також було повідомлено, що екіпаж судна 49 годин переховувався в так званій, „цитаделі” – захищеному броньованими дверима приміщені в машинному відділенні судна. Під загрозою затоплення піратами судна, 24 січня ц.р. екіпаж прийняв рішення здатися, після чого судно було повністю захоплено.

За повідомленням представників власника судна, 25 та 26 січня війська берегової охорони Сейшельських островів відкривали вогонь по піратах, в результаті чого один з них загинув. У відповідь 26 січня ц.р. пірати розстріляли боцмана судна – громадянина Філіппін. Скинути за борт тіло доручили декільком членам екіпажу, які використали ситуацію для здійснення втечі. На воду був спущений рятувальний човен, на якому вдалося втекти громадянам України та Філіппін. За інформацією Посольства України в Королівстві Саудівська Аравія, українцю, якому вдалося втекти із захопленого сомалійськими піратами німецького судна MV Beluga Nomination, 4 лютого повернувся в Україну.

Доля двох інших моряків (росіянина та філіппінця), які також вчинили спробу втечі, на даний невідома. На думку представників компанії, існує велика імовірність, що ці моряки загинули. У компанії вважають, що вперше за історію захоплень піратами суден дійшло до свідомого убивства члена екіпажу.

За даними компанії, у полоні піратів на цей час перебуває семеро моряків, один з яких - громадянин України. Власник судна підтримує постійний контакт з капітаном та членами екіпажу судна, які підтверджують, що фізичний стан моряків задовільний. Власник також повідомив, що з піратами ведуться переговори щодо звільнення судна та членів екіпажу.

Судно MV Beluga Nomination перебуває на якірній стоянці сомалійського порту Харардере.

Як повідомляв УНІАН, Beluga Nomination було захоплене 24 січня в Аравійському морі за 100 км від Сейшельських островів.

За даними МЗС України, до складу екіпажа входять 12 осіб - громадяни України, Росії, Філіппін і Польщі. Водночас точна кількість громадян України була невідома.

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