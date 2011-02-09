Залізниці України збільшили вантажоперевезення на 18%

За оперативними даними, за січень 2011 року залізничним транспортом України було перевезено 35 млн. тонн вантажів, що майже на 18% більше, ніж у січні 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури України з посиланням на заступника міністра Володимира КОРНІЄНКА.

Зокрема, за вказаний період залізницями перевезено 4,8 млн. тонн транзитних вантажів, зростання склало 20%, порівняно з аналогічним торішнім показником.

«Одержані цифри дуже позитивні. Зокрема, нам вдалося значно поліпшити ситуацію щодо транзиту. Сподіваюся, що надалі ми зможемо закріпити цей результат і вийти на достатньо успішні показники за перший квартал цього року», – зазначив він.

Нагадаємо, перевезення вантажів залізницями України в 2010 році зросли на 10,5%, порівняно з 2009 роком – до 432,5 млн. тонн, зокрема відправлення вантажів – на 11,1%.