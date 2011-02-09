Мінінфраструктури залучить додатковий річковий флот для перевезення гостей Євро-2012

16:56, 09 лютого 2011
Транспорт/Звя'зок
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Міністерство інфраструктури України розраховує залучити додатковий річковий флот для перевезення гостей Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, для перевезення туристів по Дніпру буде залучено додатковий пасажирський флот вітчизняних та іноземних перевізників. Одними з пріоритетних маршрутів визначено Київ – Тарасова гора (Канів), а також відновлення пасажирського судноплавства по Десні до Чернігова. Відповідне рішення ухвалене керівництвом Держслужби морського і річкового транспорту (Укрморрічфлоту).

Згідно з повідомленням, «Укрморрічфлот» вже складає перелік суден на державних підприємствах, які можуть бути використані для пасажирських перевезень по Дніпру. Одним з перших для перевезення пасажирів буде залучено судно «Кримська стріла», що перебуває на балансі Ялтинського порту.

Як повідомляв УНІАН, до 2012 року також планується відновити роботу пасажирських причалів і пристаней у Києві, Каневі, Черкасах, Кременчуці, Дніпропетровську, Запоріжжі та Херсоні.

Крім того, під час проведення Євро-2012 планується ввести знижки на послуги круїзним суднам у річкових портах. У рамках підготовки до Євро-2012 заплановано також скасувати одноразові тимчасові дозволи на прохід по Дніпру для іноземних суден, що дозволить туристам безперешкодно здійснювати прохід по річці до самої столиці.

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