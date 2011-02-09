На переїздах і коліях «Укрзалізниці» в січні сталися дві ДТП

Протягом січня 2011 року на переїздах і коліях «Укрзалізниці» сталися дві дорожньо-транспортні пригоди без потерпілих, зокрема одна на переїзді і одна на шляхах за межами переїздів.

Як повідомляє УНІАН прес-служба відомства, порівняно з відповідним періодом минулого року кількість ДТП зменшилася з 16 до 2 випадків.

У повідомленні наголошується, що, як свідчить статистика, ДТП відбуваються через те, що громадяни ігнорують заборонні сигнали світлофорів, порушують правила поведінки на об`єктах залізничної інфраструктури.

Приміром, 4 лютого 2011 року на залізничному переїзді «Хімічний» станції Одеса-Застава стався випадок злісного хуліганства, коли водій автомобіля проігнорував світлофорну сигналізацію переїзду і об`їхав опущені шлагбауми, грубо порушуючи правила дорожнього руху, а на зауваження чергового по переїзду дістав пістолет і почав ним погрожувати всім, хто цей момент знаходився на переїзді. Зараз водій утримується в ізоляторі УВС м. Одеси, з ним проводять слідчі дії.