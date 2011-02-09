Норвезька авіакомпанія почала надавати доступ до інтернету на борту лайнерів
Норвезька авіакомпанія Norwegian почала надавати доступ до інтернету на борту лайнерів.
Про це повідомляє сьогодні офіційний сайт авіакомпанії.
Згідно з повідомленням, послугу пропонують пасажирам з 8 лютого.
«Norwegian пишається з того, що є першою авіакомпанією в Європі, яка пропонує безпроводовий доступ до мережі інтернет», - заявив із цього приводу директор з IT і розвитку бізнесу компанії Ганс-Петтер ААНБІ.
Для забезпечення роботи WiFi на фюзеляжах літаків встановлюють антену, що забезпечує зв`язок із супутником.
Усередині літака, при цьому, діють дві окремі мережі: одна відкрита для пасажирів, друга – для пілотів і екіпажу.
Очікується, що до літа цього року 11 літаків авіакомпанії будуть обладнані відповідною технологією, до кінця року – 21 літак, а до кінця 2012 р. – 40 літаків.