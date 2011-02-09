Норвезька авіакомпанія почала надавати доступ до інтернету на борту лайнерів

Норвезька авіакомпанія Norwegian почала надавати доступ до інтернету на борту лайнерів.

Про це повідомляє сьогодні офіційний сайт авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, послугу пропонують пасажирам з 8 лютого.

«Norwegian пишається з того, що є першою авіакомпанією в Європі, яка пропонує безпроводовий доступ до мережі інтернет», - заявив із цього приводу директор з IT і розвитку бізнесу компанії Ганс-Петтер ААНБІ.

Для забезпечення роботи WiFi на фюзеляжах літаків встановлюють антену, що забезпечує зв`язок із супутником.

Усередині літака, при цьому, діють дві окремі мережі: одна відкрита для пасажирів, друга – для пілотів і екіпажу.

Очікується, що до літа цього року 11 літаків авіакомпанії будуть обладнані відповідною технологією, до кінця року – 21 літак, а до кінця 2012 р. – 40 літаків.