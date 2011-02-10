Розширено перелік іноземних програм для ретрансляції в кабельних мережах

Національна рада за питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про розширення Переліку програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території України не обмежується.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацради, до переліку додалися 3 французькі канали, які мають ліцензії Вищої аудіовізуальної ради Франції. Зокрема йдеться про музичний телеканал «MCM TOP» (мова французька), дитячий телеканал «TiJi», (мова французька, російська) та Французький інформаційний телеканал «France 24» (мова французька, англійська, арабська).

Всі три програми внесено до ліцензії як окремі версії телеканалу, спосіб поширення сигналу – відкрите мовлення.

Відтак, на сьогодні Перелік дозволених до ретрансляції іноземних телеканалів налічує 137 мовників.