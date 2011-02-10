Нацрада оголосила попередження трьом телекомпаніям

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оголосила попередження трьом компаніям.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Нацради, таке рішення за результатами перевірки Нарада ухвалила на своєму засіданні 9 лютого.

Зокрема, до ТОВ «ТРК Карпати» з Івано-Франківська застосовано цю санкцію у зв’язку з відсутністю діяльності провайдера програмної послуги.

Планова перевірка ТОВ «ТРК «ЕфіКом» з міста Долини Івано-Франківської області проводилася у зв’язку з закінченням року діяльності. Нею було зафіксовано цілу низку порушень умов ліцензії, основні з них: збільшено обсяг культурологічних, іноземних програм та підбірки музичних творів.

Також оголошено попередження провайдерові програмної послуги цифрової телемережі МХ-4 – ТОВ «УЦТМ», позапланову перевірку діяльності якої було здійснено ще у вересні 2010 року. Перевіркою встановлено невиконання товариством фінансово-інвестиційних та організаційно-технічних зобов’язань.

Цей факт підтверджує аналіз моніторингу: з 79 каналів мережі, передбачених в ліцензії, фактично задіяні лише 5 каналів, що становить 6% від загальної кількості каналів.

Національна рада зобов’язала керівництво ТОВ «УЦТМ» протягом двох тижнів привести свою діяльність у відповідність до умов діючої ліцензії та чинного законодавства. Також доручено упродовж двох тижнів після цього надати до Національної ради звіт, завізований представником Національної ради у м. Києві, ще через два тижні провести позапланову перевірку компанії.