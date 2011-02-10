Уряд Криму виділить п20 млн. грн. на ремонт доріг Євпаторії

Рада міністрів Криму має намір виділити цього року понад 20 млн. грн. на ремонт доріг і вулиць Євпаторії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського уряду.

"Це рекордна сума (для міста - УНІАН) за весь час незалежності України", - стверджує Радмін АРК.

Кошти будуть виділені з 900 млн. грн., передбачених в державному бюджеті 2011 року на соціально-економічний розвиток Криму.

Крім того, очікується, що один з семи дитячих садків, які планується відкрити в автономії до кінця року, буде побудовано в Євпаторії.

Прес-служба Радміну Криму також повідомила, що керівництво Євпаторії планує найближчим часом розпочати реалізацію кількох великих інвестиційних проектів. У їх числі - створення міні-аеропорту для малої авіації на базі колишнього військового аеродрому, формування навколо озера Мойнаки оздоровчої зони «Золоте кільце здоров`я», будівництво сучасного залізничного вокзалу і комплексу здравниць на території площею 1,5 тис. га на кордоні Сакського району і території Євпаторійського міськради.

"Планується також спорудити найбільший у Криму курортно-розважальний комплекс з пансіонатом неподалік від дороги Сімферополь - Євпаторія", - повідомили в Радміні АРК.