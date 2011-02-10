Південно-Західна залізниця інвестує 30 млн. грн. в першу чергу реконструкції Жмеринського вокзалу

У 2011 році керівництво Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) планує інвестувати 30 млн. грн. в першу чергу реконструкції Жмеринського вокзального комплексу, який є пам`яткою архітектури початку ХХ століття.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на колегії за підсумками 2010 року повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола ДЖИГА.

Він зазначив, що на сьогодні отримано всі технічні умови і дозвіл на виготовлення проекту реконструкції вокзалу.

За словами М. ДЖИГИ, домовленість про реконструкцію вокзалу було досягнуто з генеральним директором «Укрзалізниці» Михайлом Костюком та начальником Південно-Західної залізниці Олексієм Кривопішиним.

Довідка УНІАН. Жмеринський вокзал був спроектований в 1899 р. архітекторами В. Риковим і С. Журавським. Хоча в експлуатацію вокзал був введений в 1904 р., повністю його будівництво було завершено лише у 1911 р. Побудований у вигляді човна Жмеринський вокзал вважався найгарнішим на Україну.