Аеропорт «Бориспіль» у січні збільшив кількість обслужених пасажирів на 25% - до 500 тис.
У січні 2011 року кількість перевезених пасажирів до/з столичного аеропорту «Бориспіль» збільшилося на 25%, порівняно з січнем 2010 р. - до 500 тис. пасажирів.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі аеропорту.
Згідно з повідомленням, кількість літако-вильотів, які були здійснені, досягла 7906 рейсів, що на 26% більше, ніж за відповідний період минулого року.
Крім того, через аеропорт «Бориспіль» було перевезено 2463 тонни вантажу - на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, «Бориспіль» у 2010 році, порівняно з 2009 роком збільшив кількість обслужених пасажирів на 16% - до 6,7 млн. осіб, кількість літако-вильотів зросла на 12% і становила майже 100 тис. рейсів.
Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є головними повітряними воротами України й обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт знаходиться на перетині багатьох повітряних трас, що проходять із Азії до Європи, Америки й у зворотному напрямку, і є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси. На сьогодні з аеропорту «Бориспіль» понад 50 авіакомпаній здійснюють регулярні пасажирські рейси на 100 маршрутах міжнародних і внутрішньоукраїнських рейсів.