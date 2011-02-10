У Тернополі третій день страйкують приватні перевізники.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Спілки перевізників та власників автобусів Тернопільщини Віктор НАМАКА, сьогодні на рейси не вийшли 88 автобусів.

«За два дні ситуація не змінилася. Об’єктів конкурсу не переглядають, надалі залишається ситуація, що один із семи об’єктів включає у себе половину маршрутів міста, причому найрентабельніших», – сказав В.НАМАКА.

Він додав, що міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ пішов у відпустку, а його заступник з економічних питань Володимир КАМІНСЬКИЙ – на лікарняному.

«Виглядає, що немає кому цю проблему вирішувати. Не знаю, чи це так співпало, чи так задумано. Але завтра ми проводимо акцію під мерією, зберуться водії з дружинами та дітьми, адже третій день водії не заробляють грошей, а годувати сім’ю за щось треба», – сказав В.НАМАКА.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого у Тернополі третина автобусів, що належить приватним перевізникам, не вийшла на маршрути у зв’язку з акцією протесту. Перевізники у такий спосіб намагаються привернути увагу до нерівних, як вони стверджують, умов конкурсу на обслуговування маршрутів у Тернополі, який відбудеться 28 лютого.

Вони протестують проти того, що в одному з об’єктів конкурсу зібрано найрентабельніші маршрути. При цьому, щоб претендувати на цей об’єкт, міська рада вимагає від перевізника мати в наявності 96 автобусів. Тоді як автопарки місцевих перевізників не перевищують 15 автобусів.

Начальник міського управління транспорту Ігор МЕДИНСЬКИЙ запевняє, що страйк перевізників не впливає на роботу громадського транспорту, оскільки на рейси випускають резервні автобуси.

Загалом щодня на рейси у Тернополі виходять 203 автобуса і 47 тролейбусів. З них 50 автобусів комунального підприємства «Міськавтотранс».

Члени «Спілки перевізників та власників автобусів Тернопільщини» мають 132 автобуса.