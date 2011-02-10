Заїзд на мостовий перехід в Києві з боку Конча-Заспи буде відкрито наприкінці березня – на початку квітня

Заїзд на новий автомобільно-залізничний міст в Києві з боку Конча-Заспи (з правого на лівий берег) буде відкрито наприкінці березня – на початку квітня 2011 р. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Південно-західної залізниці з посиланням на інформацію виїзної наради 9 лютого за участю начальника ПЗЗ Олексія КРИВОПИШИНА.

Як відзначають у відомстві, автомобільний рух з боку моста ім. Патона (з правого на лівий берег) буде введено пізніше, а також — заїзд з лівого на правий берег у бік Конча-Заспи.

Згідно з повідомленням, учасники наради позитивно оцінили темпи будівництва мосту і визначилися з термінами відкриття заїзду на нього з боку Конча-Заспи.

«Завдяки чіткому фінансуванню вдалося зберегти темп, який ми узяли минулого року. Завдання, яке було поставлено урядом із забезпечення графіку робіт і введення мосту в експлуатацію, буде виконано у встановлений термін», - відзначив начальник ПЗЗ.

Відповідно до повідомлення, роботи на будівництві мосту ведуться цілодобово, тому до початку «Євро 2012» всі складові залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро функціонуватимуть на повну потужність.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2010 р. у Києві було відкрито автомобільний рух по Дарницькому залізнично-автомобільному мостовому переходу з лівого берега на правий (у бік моста Патона).

27 вересня було відкрите залізничне сполучення через мостовий перехід.

Повністю перехід планується завершити до вересня 2011 р.