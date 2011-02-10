«Укрзалізниця» зрівняла ціну на квитки при купівлі через залізничні каси та Інтернет

З 10 лютого п.р. вартість залізничних проїзних документів у касах і придбаних в Інтернеті за допомогою сервісу е-kvytok однакова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, це зроблено для популяризації послуги з реалізації квитків через всесвітню мережу.

Як відзначають у відомстві, зараз в «Укрзалізниці» продовжується роботу над проектом «Електронний квиток». На сьогодні пасажир може роздрукувати проїзний документ на принтері і одразу йти на потяг № 165/166 Дніпропетровськ-Київ без візиту до каси. Найближчим часом кількість потягів, де теж можна буде користуватися повноцінним електронним квитком, розширять.

Як уточнили УНІАН у прес-службі, комісійний збір залежав від вартості квитка, що куплявся через Інтернет, і становив 5 грн. і вище.

Довідка УНІАН. У 2009 році пасажири «Укрзалізниці» зарезервували і оформили через Інтернет 82,2 тис. квитків, з них через Мережу бути сплачено 71,7 тис., зарезервовано понад 1 тис. місць. 71% квитків пасажири оформили у відділеннях «Укрпошти».

Перший етап програми з бронювання місць через Інтернет з подальшим оформленням квитка у касі «Укрзалізниця» запровадила 22 грудня 2008 року.

Другий етап програми, коли пасажир може сплатити через Інтернет повну вартість проїзду і послугу замовлення, був запроваджений 30 березня 2009 року. Після оплати пасажир одержує унікальний цифровий код, після пред`явлення якого він оформляє квиток в будь-якій касі «Укрзалізниці» в будь-який день до відправлення свого потягу.

Восени 2010 р. розпочався третій етап програми, в експериментальному режимі. З 20 жовтня у потягу №165/166 "Дніпропетровськ-Київ" у п`яти вагонах посадочний документ прочитується провідником за допомогою спеціального пристрою за штрих-кодом на електронному квитку, який пасажир самостійно може роздрукувати на звичайному папері після оплати через Інтернет.