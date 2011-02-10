Термінал D аеропорту "Бориспіль" буде введено в експлуатацію в 1-му кварталі 2012 року – турецький підрядчик

Термінал D Державного міжнародного аеропорту «Бориспіль» буде повністю готовий до введення в експлуатацію у першому кварталі 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент спільного підприємства "Dogus-Alarko-YDA JV" Бурак ТАЛУ сьогодні на прес-конференції в Києві.

Згідно з даними турецької компанії, будівництво йде за графіком і завершиться у встановлені терміни – в останньому кварталі 2011 року.

Як пояснив Б.ТАЛУ, як правило, після завершення будівництва необхідно кілька місяців для того, щоб здати об`єкт в експлуатацію.

«Щодо завершення будівельних робіт, вони на нинішній момент виконані на 35%», - сказав Б.ТАЛУ.

При цьому він відзначив, що в термінал вже частково почало надходити обладнання від іншого підрядчика. «Якщо ми все це підсумовуємо, то роботи по терміналу завершені на 60%. Сподіваємося, що все бути завершено до кінця цього року», - сказав він.

Б.ТАЛУ повідомив, що зараз на будівництві практично завершено бетонні роботи, будівництво фасаду і роботи з влаштування даху.

За даними СП, розпочалося будівництво автомобільної естакади, введено в експлуатацію дорога. На будівництві працюють 1 400 осіб, 80% з них українці.

Б.ТАЛУ нагадав, що вартість будівництва за контрактом становить 450 млн. доларів з ПДВ. За його словами, підрядчик вже одержав 30% оплати від суми контракту. На запитання, чи змінилася вартість будівництва з моменту підписання контракту, Б.ТАЛУ відповів, що зміна вартості буде, зокрема, у зв`язку зі зміною валютних курсів, а також змінами проекту, але незначною. «Під час процесу були внесені зміни до проекту, але не думаю, що вони істотно вплинуть на вартість проекту», - відзначив він.

За словами президента СП "Dogus-Alarko-YDA JV", незначна зміна вартості є нормальною для таких великих проектів, при цьому він не назвав можливої зміни. Як відзначив Б.ТАЛУ, компанія одержує оплату за фактом виконаних робіт, відповідно готується щомісячний звіт. Контроль за цим здійснює японська компанія-консультант.

Нагадаємо, термінальний комплекс включатиме у себе термінал площею 100 тис. кв. м, перон площею 200 тис. кв. м, 11 телетрапів, автоестакаду довжиною 1,4 км, дорогу 4 км і паливно-заправну систему для літаків.

Проектування терміналу здійснила українська компанія «Тебодін».

Довідка УНІАН. Державний міжнародний аеропорт «Бориспіль» розташований на відстані 29 км від Києва і є найбільшим міжнародним аеропортом в Україні. Аеропорт приймає регулярні рейси іноземних і українських авіакомпаній.

Аеропорт має дві злітно-посадочні смуги: 4000 м і 3500 м.

Запланована пропускна спроможність терміналу D в аеропорту "Бориспіль" - 3 тис. пасажирів на годину. Проект виконано компанією «Japan Airport Consultants, Inc.". Генеральний підрядчик - компанія «Dogus-Alarko-YDA JV» (Туреччина).

Початок робіт - листопад 2008 року. Раніше планувалося, що термінал буде введено в експлуатацію в 4-му кварталі 2011 р.

Вартість контракту - 377 млн. дол., з них 167 млн. дол. японської кредитної лінії і 210 млн. дол. власних коштів ДМА “Бориспіль”.